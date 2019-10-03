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Экономика

«Раскладушка» Nokia с 4G и WhatsApp появилась на российском рынке

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«Раскладушка» Nokia с 4G и WhatsApp появилась на российском рынке

Москва, 3 октября. Компания HMD Global вернула на российский рынок доработанную версию классической «раскладушки» — Nokia 2720 Flip. Теперь поклонники Nokia смогут полностью предаться ностальгии по середине двухтысячных, не жертвуя при этом функционалом. Новинка поддерживает 4G-сети, имеет предустановленный мессенджер WhatsApp и социальную сеть Facebook, а также может управляться при помощи голосового ассистента Google.

Последний вызывается при помощи специально выделенной кнопки. Она же отвечает за экстренные вызовы. Устройство имеет экран диагональю 2,8 дюйма, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ флеш-памяти. Кроме того, «раскладушка» оснащена камерой на 2 мегапикселя, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что Nokia открыла предзаказ в России на новые кнопочные телефоны Nokia 800 Tough, раскладной Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110. Все кнопочные устройства защищены по армейским стандартам. Рекомендованная розничная цена на Nokia 800 Tough —7 тыс. 990 рублей, Nokia 2720 Flip — 6 тыс. 490 рублей, Nokia 110 — 1 тыс. 790 рублей.

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Источник: «Царьград»
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