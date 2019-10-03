Эксперты заявили, что Тунис стал новым донором-любимцем Запада

Тунис, 3 октября. Ситуация в Тунисе намного тревожнее, чем представляют туристы и пресса, африканская страна стала новым донором-любимцем Запада. Об этом сообщается на ресурсе Spectator.

Демократические процессы, как представляется, работают в условиях свободных и справедливых выборов. Однако смесь разочарования с результатами политических изменений, «антисистемными» нормативами, нестабильными соседями и банкротством политической элиты может привести к взрывным событиям, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что десятки клиентов туристической компании Thomas Cook стали заложниками в Тунисе. Владельцы гостиниц вынудили туристов повторно оплатить отдых за возможность покинуть страну. Администрация отеля Les Orangers в Хаммамете потребовала с постояльцев по 2,5 тысячи фунтов (более 3 тыс. долларов) за то, чтобы их отпустили в воздушную гавань.

В 2015 году боевики совершили террористические акты в Национальном музее Бардо и Суссе, в результате погибло несколько десятков человек, большая часть погибших — британцы. После атак террористов официальный Лондон закрыл сообщение с африканской страной.