Создатель «Трезвой России» рассказал об успехах борьбы с пьянством в РФ

Санкт-Петербург, 3 октября. Создатель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в международный день борьбы с алкоголизмом рассказал, что за последние годы россияне стали меньше употреблять спиртные напитки, однако ситуация все еще остается сложной.

«Безусловно, есть положительная динамика за последние восемь-десять лет. Она, может, не такая большая и хорошая, как хотелось бы, но в общем положительные изменения есть», — поделился он в комментарии Nation News.

Хамзаев обратил внимание не только на снижение употребления алкоголя россиянами, но и об уменьшении числа преступлений, связанных с употреблением спиртного, а также о сокращении смертности из-за алкоголя. Общественный деятель подчеркнул, что улучшения этих показателей удалось добиться благодаря мерам со стороны правительства.

К слову, сам Хамзаев никогда в своей жизни спиртное не употреблял и гордиться этим.

Ранее о снижении употребления алкоголя в России сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Так, согласно отчету ВОЗ, общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%. Зарегистрированное употребление спиртного снизилось на 40%, а незарегистрированное — на 48%. В ВОЗ убеждены, что это связано с реализацией в РФ комплекса мер по контролю рынка алкоголя.