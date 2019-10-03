Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании

Москва, 3 октября. Более 1000 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за последние сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1207 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 412 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 795 человек», — говорится в сообщении​​​.

В бюллетене отмечается, что российская сторона провела в провинции Хама гуманитарную акцию. Нуждающимся жителям Сирии было выдано 500 продовольственных наборов.

В докладе также сообщается о том, что инженерные подразделения сирийских ВС выполняли задачи по разминированию местности и объектов в провинциях Даръа и Дамаск. За сутки специалисты разминировали 2 гектара, обнаружили и уничтожили 24 взрывоопасных предмета.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К настоящему времени правительственным сирийским войскам практически удалось освободить всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 на территории САР были разбиты при содействии российских военных.

Россия, наряду с Турцией и Ираном, является страной-гарантом перемирия в сирийском государстве. Страны на регулярной основе принимают участие в астанинском формате.

В начале октября МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в сохранении своего военного присутствия в Сирии для поддержания безопасности, и отметил, что на это есть согласие легитимных властей арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.