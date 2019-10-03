Полуголый Галкин показал подписчикам «магию» в ванной

Москва, 3 октября. Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram необычное видео, сделанное в ванной.

На кадрах видео по пояс голый Галкин стоит перед зеркалом и держит в руках дорогой смартфон. В какой-то момент ведущий отпускает гаджет, и он летит вниз. Однако падения телефона на пол подписчики звезды не увидят: видео смонтировано таким образом, что IPhone самостоятельно возвращается в руку к владельцу.

«Магия», — подписал видео Галкин.

Ролик смонтирован под мелодию группы ABBA. Местом действия, как отметили подписчики ведущего, стала ванная комната.

Поклонницы артиста обратили внимание, что Галкин в отличной форме.

«Такой секси», — пишут они ему в комментариях.

«Алла Борисовна позволяет такие фото выкладывать?» — поинтересовались степенью ревности супруги подписчики.

«Слава богу, что не штаны упали», — саркастично замечают представители мужской части аудитории, указывая на расстегнутый ремень и виднеющиеся из-под джинсов трусы.

Многим «магия» пришлась по душе.

«Так вот где один из братьев Сафроновых потерялся», — пошутили пользователи Instagram, вспомнив знаменитых иллюзионистов.

Часть подписчиков все же интересовались судьбой телефона.

«Сейчас глаз дернулся только у меня?» — обменивались они мнениями от увиденного.

«Последние секунды жизни телефона?» — склонялись пользователи Instagram к трагичному сценарию.