Полуголый Галкин показал подписчикам «магию» в ванной

Москва, 3 октября. Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram необычное видео, сделанное в ванной.
На кадрах видео по пояс голый Галкин стоит перед зеркалом и держит в руках дорогой смартфон. В какой-то момент ведущий отпускает гаджет, и он летит вниз. Однако падения телефона на пол подписчики звезды не увидят: видео смонтировано таким образом, что IPhone самостоятельно возвращается в руку к владельцу.
«Магия», — подписал видео Галкин.
Ролик смонтирован под мелодию группы ABBA. Местом действия, как отметили подписчики ведущего, стала ванная комната.
Поклонницы артиста обратили внимание, что Галкин в отличной форме.
«Такой секси», — пишут они ему в комментариях.
«Алла Борисовна позволяет такие фото выкладывать?» — поинтересовались степенью ревности супруги подписчики.
«Слава богу, что не штаны упали», — саркастично замечают представители мужской части аудитории, указывая на расстегнутый ремень и виднеющиеся из-под джинсов трусы.
Многим «магия» пришлась по душе.
«Так вот где один из братьев Сафроновых потерялся», — пошутили пользователи Instagram, вспомнив знаменитых иллюзионистов.
Часть подписчиков все же интересовались судьбой телефона.
«Сейчас глаз дернулся только у меня?» — обменивались они мнениями от увиденного.
«Последние секунды жизни телефона?» — склонялись пользователи Instagram к трагичному сценарию.
«11-й [IPhone] вышел, — напомнили россияне, — с этим теперь можно фокусы показывать».