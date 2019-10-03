Москва, 3 октября. Министерство финансов России начало прорабатывать возможные варианты ужесточения налоговой нагрузки для глобальных поставщиков цифровых услуг, таких как американские корпорации Apple, Google и Facebook. Новый проект налогового обложения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был опубликован на текущей неделе.

Россия может изменить подход к налогообложению Google и Facebook. Ведомство намерено изменить подходы к налоговому обложению, чтобы корпорации делились доходами от российской аудитории с государственным бюджетом. На данный момент американские компании платят налог на прибыль только по месту регистрации главного офиса.

Как пишет РБК, специалисты считают несправедливым то, что маркетплейсы, соцсети, поисковики, работающие по всему миру, платят налог на прибыль от генерации клиентской базы из разных государств по месту регистрации штаб-квартиры. При этом многие компании хитрят, размещая штаб-квартиры в низконалоговые юрисдикции.

Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин в феврале заявил, что такие крупные корпорации в сфере IT-технологий, как Google и Facebook, работая в России и в Европе, не платят налоги. Политик назвал актуальным для Москвы и других европейских стран обсуждение вопроса о налогообложении.

В августе налоговое управление Токио заподозрило японский филиал компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов. По информации СМИ, речь идет о сумме в почти 4,7 миллиона долларов (500 миллионов йен). Эта сумма была получена от продаж рекламы в период с 2017 по 2019 год. Выяснилось, что все это время деньги поступали на счета филиала в Ирландии. Там ставка налога на прибыль предприятий составляет 12,5%, тогда как в Японии — 30%. Исходя из этой суммы, Facebook за два года не доплатила налоги в Японии на сумму почти в миллион долларов (110 миллионов йен). Власти Японии продолжают расследование в отношении филиала американской компании.