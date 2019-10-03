Военные РФ в Сирии зафиксировали 30 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 3 октября. Российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали 30 нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 20. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, за минувшие 24 часа российские военнослужащие зафиксировали 30 фактов открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 9, Латакия — 1, Хама — 9, Алеппо — 1», — следует из документа.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На данный момент сирийские власти занимаются политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и экономики страны, а также возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.