ВСУ 20 раз нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 3 октября. Украинские силовики не менее 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за последние сутки. Об этом в четверг сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз», — отметил он.

В ДНР уточнили, что огонь велся из артиллерии, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что накануне министерство обороны Украины сообщило о технической готовности отвести войска с линии разграничения в Донбассе. На данный момент первый этап развода сил в Станице Луганской, как утверждают ВСУ, уже завершен. 7 октября планируется начать этот процесс в Золотом и Петровском.

Отметим, что прекращения огня и развод сил являются обязательными условиями минских соглашений, однако с 2015 года, когда был подписан «Минск-2», Украина не выполнила ни одного пункта соглашения. Исключением можно было бы назвать принятие Верховной радой закона об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.