Депутат Рады оконфузился, сравнив «формулу Штайнмайера» с надувной куклой

Киев, 3 октября. Депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко оконфузился, рассуждая о «формуле Штайнмайера». Украинский парламентарий сравнил Донбасс с надувной куклой.

Тищенко, говоря о «формуле Штайнмайера», заявил, что она предполагает разведение сил в Донбассе. Дальше в своей речи депутат стал размышлять о надувных куклах и машинах, при использовании которых необходимо инструкция.

«Вы берете, например, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет! Вот куклу вы берете. И вот, чтобы знать, как… Или, не знаю, машину… Покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы справиться с этой задачей, вам нужна инструкция», — уверенно говорил Тищенко.

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского также заявил, что предыдущее руководство страны оставило после себя «насос», который «куда не возьмешь, все что-то не работает».

На просторах Интернета уже появилось видео комментария украинского политика, которое рассмешило многих украинцев. Интернет-пользователи украинского сегмента Сети оставили в социальных сетях ироничные комментарии.

«Это обычный позор ... смесь тупости с дешевым юмором... но, кажется, быть тупым сейчас модно и актуально для большинства населения этой, к сожалению, изможденной страны», — написала пользователь Alice Chornenka.

«Я была о нем лучшего мнения. Депутат в стенах Верховной рады приводит пример на основе надувной куклы», — добавила юзер Anna Denysiv.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота Донецк и Луганск объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик. Как заявили в ДНР и ЛНР, украинская сторона, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, регулярно обстреливает территории республик.

На днях стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу.