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Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

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Путин поздравил Штайнмайера и Меркель с Днем германского единства

Москва, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера страны Ангелу Меркель с национальным праздником — Днем германского единства. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что объединение Германии является событием исторического масштаба, свидетельствующим об окончании холодной войны в Европе, а также открывшим новую страницу в отношениях между РФ и Германией.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что плодотворное развитие российско-германского сотрудничества в разных сферах, продолжение взаимодействия по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня призвано отвечать интересам народов двух стран и всего европейского континента.

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Источник: Кремль
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