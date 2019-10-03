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Трамп объяснил, почему хочет «поладить с Россией»

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Трамп объяснил, почему хочет «поладить с Россией»

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «поладит с Россией», несмотря на внутриполитические перипетии. Об этом американский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

На встрече с Ниинисте Трамп затронул вопрос внутренних разногласий в США, где представители Демократической партии продолжают выдвигать обвинения в адрес президента. Он отметил, что эти проблемы не должны отражаться на внешней политике страны.

«С учетом вышесказанного было бы здорово поладить с Россией», — констатировал глава Белого дома.

Трамп также объяснил, почему намерен восстановить сотрудничество с Москвой.

«Мы поладим с Россией, потому что это разумно», — объявил он.

Трамп объяснил, почему хочет «поладить с Россией»

При этом американский лидер подчеркнул, что «никто не ведет себя так жестко по отношению к России, как Дональд Трамп».

Касаясь темы России, Трамп напомнил и о так называемом расследовании против него о якобы сговоре с РФ во время выборов президента США.

«Расследование [бывшего спецпрокурора США] Роберта Мюллера — мошенничество, сговор [избирательного штаба Трампа] с Россией — мошенничество», — констатировал он.

На данный момент в США разгорелся новый скандал, причиной которого стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политические недоброжелатели главы Белого дома заявили, что он якобы пытался убедить собеседника начать на Украине расследование деятельности сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Трамп в свою очередь заявил, что демократы и «лживые СМИ» переврали «идеальный разговор» с Зеленским.

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Источник: ТАСС
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