В Совфеде обвинили Украину в нежелании проявить политическую волю

Украинские власти сегодня не могут проявить политическую волю и идти до конца в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил сенатор, член Совета Федерации Олег Морозов.

Уступка

«Формула Штайнмайера» — уступка по сравнению с первоначальным текстом минских соглашений. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов», — рассказал Лавров в интервью Первому каналу.

Он заметил, что при обсуждении этой последовательности бывший президент Украины Петр Порошенко не захотел предоставлять Донбассу особый статус. При этом Лавров подчеркнул, что Порошенко заявил, что «откуда он знает, кого они выберут».

«Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход. Будучи тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. Это уже компромисс и уступка», — сказал Лавров.

Поэтому, считает глава российского внешнеполитического ведомства, никакого «плана Б» по минским договоренностям быть не может.

«Формула Штайнмайера» состоит из трех пунктов. Первый — проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает особый статус Донбасса.

Политический раздрай

Как отметил сенатор Олег Морозов, и сами минские соглашения, и «формула Штайнмайера» — это большой компромисс. Потому, что республики Донбасса сами не очень довольны главной идеей минских соглашений. Речь о том, что они остаются частью Украины.

«И это путь, пусть и с особыми правами, интеграции внутри Украины. В этом смысле минские соглашения вообще большой компромисс. У каждой стороны (Украина и республики Донбасса. — Прим. ФАН) есть свои претензии. Если есть компромисс, его надо принимать. И в этом смысле это уступка Украине. Выгоды для нее очевидны: сохранение целостности и наличие в ней двух непризнанных республик», — пояснил Олег Морозов.

Изначально появилась информация, что представители Украины якобы согласовали документ, однако позже глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко опроверг эти слухи. По его словам, накануне официальный представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма всего лишь письменно уведомил ОБСЕ о том, что Украину устраивают формулировки, которые были согласованы в Минске 1 сентября 2019 года. Ни о каком подписании речи пока не идет.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «все разрулит», поэтому парламент «может расслабиться». При этом он подчеркнул, что речи о капитуляции Украины речи не идет.

Комментируя неоднозначное поведение украинского руководства, Олег Морозов выразил мнение, что заявления Киева о согласовании «формулы Штайнмайера», а затем и опровержения, — это результат глубочайших политических разногласий на Украине. Потому, что есть «партия войны», есть сторонники того, чтобы Донбасс вообще ушел и сама идея его интеграции не нужна, есть сторонники того, чтобы возвращать Донбасс на новой основе (не по пунктам минских соглашений).

«На Украине столько разных точек зрения, разных «политических партий», что между ними идет колоссальная борьба. И те, кто принимают решение (Зеленский, Кучма и другие переговорщики) находятся под серьезным давлением самых разных сил. И поэтому для того, чтобы затянуть процесс, они придумывают свое толкование «формулы Штайнмайера». Мол, там не такая последовательность, а вот такая. Или, например, есть идея, что на границу нужно вывести украинские войска, прежде чем проводить выборы. Но этого нет ни в минских соглашениях, ни в «формуле Штайнмайера». Это серьезный внутренний раздрай политической элиты Украины и неспособности Киева проявить политическую волю. В этом и есть проблема», — считает Олег Морозов.

Во вторник, 1 октября, в Минске состоялась очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».