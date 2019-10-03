В Совфеде отреагировали на «телодвижения» Британии, которую санкции против РФ лишают Марса

Великобритания планирует пересмотреть санкции против России ради проекта по изучению Марса. Сообщается, что Лондон планирует внести поправки в касающийся санкций против Москвы закон об экспорте, чтобы зафиксировать изменения, позволяющие осуществлять определенные виды деятельности, необходимые для осуществления полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

Лондон вынужденно «подкорректировал» санкции против РФ ради программы освоения Марса, отмечают эксперты. Внесение изменений в британский закон о санкциях против РФ ни в коей мере не означает изменения политики Запада в отношении Москвы: речь идет о сугубо шкурном интересе — вывести из-под санкций отрасль, где западные страны просто не могут обойтись без России.

«Телодвижения» Лондона в очередной раз подтверждают извращенную «логику» как ЕС, так и США при введении санкций против России, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Все очень просто: вы ищите логику, исходя их нормальных представлений, — отметил сенатор. — Их же логика (в частности американская) была озвучена еще в 2017 году. Она заключается в том, что примерно раз в квартал нужно вводить различные новые санкции, которые помогали бы сдерживать Россию. Даже план по санкциям был установлен».

Эта извращенная логика в данном случае предсказуемо дала сбой, отмечают эксперты, поскольку в ракетной области, в программах исследования космоса Запад просто не может обойтись без России.

В то же время, напомнил Климов, США незаконно вводят санкции против РФ за снабжение топливом российские подразделения, которые борются с террористами в Сирии. Тот факт, что РФ является членом Совета Безопасности ООН, что успехи Москвы в борьбе с терроризмом всеми признаны, на санкционную политику Запада отнюдь не влияют, отметил он.

«Как только мы демонстрируем успехи в какой-либо области, Запад начинает нервничать. Искать какую-то другую причинно-следственную связь в их санкционной политике не стоит — ее просто нет», — резюмировал Андрей Климов.

Что касается неожиданных «телодвижений» Лондона, то изменения внесены в раздел «Закона об экспорте (санкции в отношении РФ, в том числе Крыма и Севастополя)». Раздел посвящен товарам и технологиям, включенным в Общий военный список ЕС. Изменения сделаны для обеспечения миссии «ЭкзоМарс-2020», в рамках которой будет разрешены «определенные виды деятельности, необходимые для проведения части полетов» по программе исследования Марса.

В документе говорится, что поправки призваны сделать британский закон о санкциях против России более гибким, соответствующим как британскому законодательству, так и требованиям ЕС. Сообщается, что парламент Великобритании рассмотрит эти поправки 9 сентября, если, конечно, найдет минутку среди бурных обсуждений действий премьер-министра Бориса Джонсона и уже надоевших всем перипетий Brexit (выхода Британии из Евросоюза).

Европейский Союз еще в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против РФ ракетное топливо для миссии «ЭкзоМарс-2020».

Запад постоянно вводит различные незаконные санкции против Москвы, всплеск санкционной активности идет с 2014 года, в том числе в связи с воссоединением Крыма с РФ. Напомним, в марте 2014 года Крым и Севастополь по основании итогов референдумов вошли в состав Российский Федерации в качестве двух новых субъектов федерации.

Как неоднократно подчеркивало российское руководство, включение Крымского полуострова в состав РФ было проведено в полном соответствии с международным и национальным законодательством, а также в соответствии с Уставом ООН. Однако Киев и поддерживающие его западные страны, а также некоторые международные институты отказываются признать российский статус Крыма, накладывая на РФ незаконные санкции.