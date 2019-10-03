СК РФ за пять лет возбудил более 300 дел о преступлениях в Донбассе

Москва, 3 октября. Число уголовных дел о преступлениях на Юго-Востоке Украины возросло до 300, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«За минувшие пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300», — говорится в сообщении.

По информации российского ведомства, в рамках расследования были допрошены более 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч человек признаны потерпевшими. Отмечается, что заведено более 280 уголовных дел в отношении представителей силовых структур Украины. Следствием привлекаются к ответственности 76 человек, 20 из которых должностные лица высшего командования ВСУ.

Следственный комитет создал специализированное управление для расследования таких преступлений. Подчеркивается, что «ни один факт преступного поведения украинских военных» в отношении мирного населения не останется без внимания.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Киев в ответ на заявления ДНР и ЛНР о независимости начал военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках. Киев, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, регулярно, как заявляют в ДНР и ЛНР, нарушает договор.