Москва, 3 октября. В предстоящей предвыборной борьбе американские демократы вновь попытаются использовать Россию, и к этому нужно быть готовыми, заявил эксперт Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, попытка «приплести» Россию к американским выборам уже началась, США попытаются втянуть Россию в «избирательную войну» 2020 года. Как считает Васильев, в дальнейшем подобные действия усилятся. Он напомнил, что борьба за власть в Вашингтоне «уже разворачивается», в последние недели раскручивается история с импичментом действующему президенту Дональду Трампу.

Эксперт подчеркнул, что «ее изначально вписывали в «Украина-гейт» — скандал, создаваемый на основе разговора американского лидера с Владимиром Зеленским». Специалист уточнил, что сейчас к этой истории «пытаются привязать» Москву. Американская сторона утверждает, что Россия якобы была причастна к сговору Трампа с Зеленским в поисках компромата на кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Как пишет «Экономика сегодня», Васильев добавил, что недавно российским дипломатам отказали в визе США для участия в Генассамблее ООН. Кроме того, Вашингтон расширил санкции против РФ.

«Но все это — только начало большой игры, в которую втягивают Россию», — резюмировал он.

Напомним, процедура импичмента была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.