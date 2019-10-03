Депутата Рады дважды застукали в странной позе в зале заседаний

Киев, 2 октября. Депутат украинской Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива пытался спрятаться от фотокамер в парламенте в необычной позе. А позднее был повторно пойман объективом в весьма интимном положении.

«Скрытный» Кива оказался в объективе фотографа Яна Доброносова, который решил не оставлять занятные кадры для собственных архивов, а поделился ими с пользователями Сети на своей странице в Facebook.

На видеозаписи с участием нардепа видно, как политик, переступая с ноги на ногу, стоит в проходе и держит телефон на уровне ремня так, чтобы мобильное устройство скрывали рабочие столы его коллег.

Поза депутата со стороны оказалась очень странной и неоднозначной, поэтому пользователи Facebook приступили к активному комментированию ролика.

«Это он так избегает фотокамер? Чтобы его СМС любовницам не сфоткали?», «Не стыдится, прямо под куполом», «Разрабатывает мелкую моторику пальцев?», «Он что, писает? Не добежал до сортира?» — пошутили в соцсети.

До конца непонятно, почему Кива решил так тщательно прятать экран смартфона от посторонних глаз, но есть версия, что таким образом народный избранник старался не рассекретить свою переписку с любовницей.

Украинские СМИ считают, что тайной возлюбленной депутата является Юлия Панкратова, модель, актриса и обладательница премии «Гордость и красота Украины».

Видеороликом со смартфоном пребывание Кивы в Раде не ограничилось, и он попал в объектив снова. Теперь депутат сидел на своем месте и был застукан за странными движениями в районе ширинки.

Комментаторы под видео сразу поделились своими предположениями и ассоциациями о том, чем же занимается народный избранник.

Депутаты Рады часто становятся героями обсуждений в Сети, попадая в объективы папарацци на заседаниях.

Например, ранее в Facebook обсуждали парламентария от партии «Слуга народа» Алексея Жмеренецкого, который был замечен на заседании парламента разутым. По каким-то причинам нардеп решил отказаться от туфель и разгуливал по залу в одних носках.

А украинский спортсмен и депутат Рады Жан Беленюк уснул во время заседания. Фотографию, на которой запечатлен спящий Беленюк, украинский журналист Александр Гончаров также опубликовал на своей странице в Facebook.