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Мадуро сообщил о планах «очень скоро» посетить Северную Корею

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Мадуро сообщил о планах «очень скоро» посетить Северную Корею

Каракас, 3 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в эфире государственного телевидения, что в ближайшее время намерен посетить КНДР.

«Будь уверен, я очень скоро поеду в Северную Корею, ты уже открыл дверь», — сказал лидер латиноамериканской страны руководителю Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо во время его программы.

Ранее Кабельо посетил Пхеньян и заключил соглашения в сферах технологий, обороны и агропромышленного хозяйства.

Напомним, в Венесуэле в начале текущего года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с Вашингтоном заявили о признании Гуайдо. Российская Федерация, КНР, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственного легитимного президента Венесуэлы.

Западные проплаченные СМИ умышленно искажают реальную ситуацию в Венесуэле, распространяя поддельные новости. Так, журналисты опубликовали информационный вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского авиаперевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако позднее все эти фейковые новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а позднее и теми изданиями, которые их распространяли.

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