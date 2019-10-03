Трамп мог использовать Пенса для давления на Зеленского

Вашингтон, 3 октября. Президент США Дональд Трамп мог неоднократно использовать вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы надавить на главу Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили источники газеты The Washington Post.

По данным издания, именно Трамп отдал распоряжение, чтобы Пенс не посещал инаугурацию Зеленского в мае этого года, хотя в администрации США придерживались другого мнения. Более того, WP утверждает, что минувшим летом Трамп через Пенса сообщил Зеленскому, что Вашингтон заморозит военную помощь Киеву, и потребовал, чтобы украинское правительство активнее боролось с коррупцией. 24 сентября Трамп сдержал обещание и временно заморозил транш в размере 400 млн долларов. Правда, вскоре помощь была возобновлена. Сам Трамп заявил, что отменил заморозку только по просьбе конгрессмена Роба Портмана.

Собеседники WP также сообщили, что один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, а значит, по их мнению, Пенс всего через несколько часов после беседы мог получить ее стенограмму.

Однако близкие к Пенсу лица это опровергают и заверяют, что вице-президент ничего не знал о попытках Трампа давить на Зеленского для получения компромата на Байдена и его сына. Что касается стенограммы, то, по их словам, даже если расшифровка и попала к Пенсу, то он с ней, скорее всего, либо не ознакомился, либо не прочитал до конца.

Напомним, ранее Байден занимал пост вице-президента США, а сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. Именно поэтому, как отмечает телеканал «Царьград», демократы пытаются доказать, что Трамп пытался «дискредитировать своего политического противника». Сам президент США все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Для этого он даже пошел на то, чтобы опубликовать расшифровку своего телефонного разговора с Зеленским в июле этого года. Зеленский со своей стороны отказался проводить расследование по делу Хантера Байдена, заявив, что Украина не выполняет «команд» других государств и не ведет никаких расследований по их запросам.

25 сентября Федеральное агентство новостей опубликовало полный перевод разговора Трампа и Зеленского