Wintershall Dea опасается резкого роста цен на газ из-за отсутствия транзита через Украину

Санкт-Петербург, 3 октября. Цены на газ могут резко возрасти, если в начале года прекратится транзит газа в Европу через Украину, заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен. Такой расклад событий может оказать долгосрочное негативное влияние на газовый рынок, добавил он.

Топ-менеджер заявил, что отсутствие нового соглашение России и Украины о транзите газа не столкнет Европу с физическим недостатком газа. По его словам, у европейских стран есть альтернативные поставки голубого топлива, в том числе из Норвегии, а также собственная добыча газа и СПГ.

«Мои опасения в том, что если между Россией и Украиной не будет подписано соглашение, цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа», — пояснил руководитель Wintershall Dea.

По его словам, Wintershall Dea как поставщик газа хочет, чтобы рынок газа был стабилен. Мерен рассчитывает, что переговоры России и Украины о транзите газа пройдут успешно, и будет подписано соглашение.

Напомним, десятилетний контракт между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину истекает в конце этого года. Российская сторона готова продлить соглашение на год. Стороны активно ведут переговоры, последний раз РФ, Украина и Еврокомиссия встречались в Брюсселе 19 сентября.