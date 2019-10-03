Аналитики рассказали о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Москва, 3 октября. «Чудо» случилось в сфере карточных платежей в Российской Федерации. Об этом в четверг сообщили журналисты со ссылкой на исследование международной консалтинговой фирмы The Boston Consulting Group (BCG).

Как указали аналитики компании, к этому явлению привели сочетание бюджетного розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в сферу технологий. К примеру, в 2010-2018 годах рост доли платежей в России составил в среднем примерно 22,1%. По предварительным данным, в 2019-2028 годах рост уменьшится до 11,8%, но, несмотря на это, Россия не утратит лидерство по этим показателям среди рассмотренных в докладе 58 государств, сообщает РБК.

По словам исследователей, на европейском рынке рост карточных платежей ожидается на отметке в 5,9% в год, при этом на западноевропейском рынке предсказывают увеличение на 5%, а на восточноевропейском рынке — 7,4%, в основном за счет показателей России.

В консалтинговой фирме уточнили, что благодаря «российскому чуду» страна стала крупнейшим в Европе рынком по числу операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных транзакций. Помимо этого, специалисты указали, что бесконтактные платежи и платежи с помощью смартфонов и гаджетов прижились в России лучше, чем в иностранных государствах.