В Киеве анонсировали отработку закона об особом статусе Донбасса

Киев, 3 октября. В украинской столице анонсировали отработку закона об особом статусе Донбасса и отметили, что принятие особого статуса региона вполне реально. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко.

Он уверен, что такой шаг Украины, как отработка закона о статусе Донбасса, свидетельствует о том, что украинская сторона «наконец-то» сдвинулась вперед в вопросе разрешения конфликта на востоке страны.

«Этот шаг может быть не очень существенен с точки зрения быстрой реализации, но это очень ясный и четкий сигнал. Это шаг, который понятен обществу», — сказал депутат, комментируя iReactor подписанную ранее «формулу Штайнмайера».

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», документ, согласованный ранее советниками глав «нормандской четверки» (в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция), был подписан на заседании контактной группы в Минске. «Формула Штайнмайера» предполагает проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса.

Недовольные украинские радикалы и националисты во вторник устроили акции протеста возле офиса президента страны Владимира Зеленского на фоне согласования «формулы Штайнмайера».

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году, внутриукраинский конфликт не удалось разрешить до сих пор. Республики Донбасса и Украина уже подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно открывает огонь по территории ДНР и ЛНР, нарушая его. В начале октября участники специальной контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу.