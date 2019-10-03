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В Киеве анонсировали отработку закона об особом статусе Донбасса

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В Киеве анонсировали отработку закона об особом статусе ДонбассаКиев, 3 октября. В украинской столице анонсировали отработку закона об особом статусе Донбасса и отметили, что принятие особого статуса региона вполне реально. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко.

Он уверен, что такой шаг Украины, как отработка закона о статусе Донбасса, свидетельствует о том, что украинская сторона «наконец-то» сдвинулась вперед в вопросе разрешения конфликта на востоке страны.

«Этот шаг может быть не очень существенен с точки зрения быстрой реализации, но это очень ясный и четкий сигнал. Это шаг, который понятен обществу», — сказал депутат, комментируя  iReactor подписанную ранее «формулу Штайнмайера».

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», документ, согласованный ранее советниками глав «нормандской четверки» (в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция), был подписан на заседании контактной группы в Минске. «Формула Штайнмайера» предполагает проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса. 

Недовольные украинские радикалы и националисты во вторник устроили акции протеста возле офиса президента страны Владимира Зеленского на фоне согласования «формулы Штайнмайера».

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году, внутриукраинский конфликт не удалось разрешить до сих пор. Республики Донбасса и Украина уже подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно открывает огонь по территории ДНР и ЛНР, нарушая его. В начале октября участники специальной контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу.

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Источник: Inforeactor.ru
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