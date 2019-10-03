Москва, 3 октября. Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты отобрали для экспериментов 17 наиболее популярных наименований. Они были произведены во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях, а также Казахстане и Корее.

Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления. Как уточнили эксперты, они нашли во всех образцах несоответствия по тем или иным показателям повышенного стандарта Роскачества. В пробах они обнаружили следы бифентрина (пестицид), следы регулятора роста растений. Кроме того, они нашли частички охратоксина А, следы микотоксина зеараленон.

Как подчеркнули эксперты, производители чаще всего используют некачественное растительное масло, а также большое количество соли. Кроме того, фирмы добавляют сою, не указывая ее на упаковке продукции. При этом, как указали специалисты, глутамата натрия в лапше не так много, как принято считать.

Ранее в Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть перед приготовлением. Специалисты рекомендуют отказаться от мытья курицы, мяса, яиц и грибов. Как сообщили в Роскачестве, специалисты министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина провели исследование и выяснили, что при мытье мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с водой распространяются по различным поверхностям, а также попадают на чистую посуду. Это ведет к возникновению различных заболеваний. Американские эксперты сообщили, что в 25% случаев острая кишечная инфекция была диагностирована у людей, которые мыли птицу перед приготовлением. Специалисты отмечают, что вредоносные бактерии, которые встречаются в мясе птицы, погибают лишь при внутренней температуре продукта не ниже 74 градусов.

Кроме того, Роскачество советует отказаться от мытья яиц, продающихся в упаковке. Испанская мониторинговая Организация потребителей и пользователей сообщила, что скорлупа яиц имеет пористую структуру и защиту от микробов. Под водой можно смыть защитный слой, и тогда бактерии попадут внутрь яйца.

Также эксперты Роскачества рекомендуют отказаться от мытья грибов, которые лежат на полках магазинов в упакованном виде. Специалисты отмечают, что продукт кладут в упаковки, предварительно очистив от земли и грязи. Также из-за воды грибы теряют значительную часть вкуса и аромата. Кроме того, впитав влагу, грибы начинают быстрее портиться, поэтому их лучше протереть влажной тканью или ошпарить в кипятке, если не планируется термическая обработка.

В Роскачестве напомнили и о продуктах, которые обязательно нуждаются в мытье перед приготовлением. Эксперты призывают мыть рыбу, фрукты, овощи, рис, а также замачивать в воде картофель и бобовые.

Ранее в Роскачестве рассказали, чем могут быть опасны продукты, купленные «с рук». По словам экспертов, при употреблении в пищу таких продуктов есть риск подхватить кишечную инфекцию.