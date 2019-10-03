Посол США Хантсман завершил работу в России

Москва, 3 октября. Американский посол Джон Хантсман завершил работу в Москве и в ближайшие часы вылетит в Штаты, сообщила пресса.

Каких-либо церемоний в посольстве или аэропорту по случаю отъезда Хантсмана не предусмотрено, сообщил ТАСС, ссылаясь на знакомый с деталями отъезда источник.

Ранее дипломат заявил, что последние два года стали самыми сложными в отношениях между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны, но удалось сохранить «линии связи, которые были закрыты» в момент его приезда.

«Наша цель — стабилизировать эти очень важные двусторонние отношения. Мы усердно трудимся ради ее достижения и продолжим эти усилия», — подчеркнул американский посол.

Как ожидается, преемник Хантсмана в скором времени прибудет в Москву, однако его имя пока неизвестно.

Хантсман был назначен на должность посла США в России в октябре 2017 года. В начале августа он подал американскому лидеру прошение об отставке.