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Минтруд РФ хочет ограничить стоимость подарка сотрудникам частных компаний

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Минтруд РФ хочет ограничить стоимость подарка сотрудникам частных компаний

Москва, 3 октября. Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением ограничить стоимость подарка сотрудникам в частных компаниях в целях борьбы с коррупцией.

Согласно имеющимся данным, соответствующий документ Минтруда представляет собой 13 глав, в которых названы «ключевые инструменты», направленные на предупреждение коррупции в частных организациях.

К примеру, ведомство предлагает определять на работе подразделение или сотрудника, который будет курировать вопросы борьбы со взяточничеством, а также советует подготовить документы по антикоррупционной политике, сообщают «Известия».

Кроме того, министерство предлагает открыть анонимную горячую линию или форму для обращений на корпоративном ресурсе. Также в подготовленной методичке особое внимание уделено созданию стандартов кодексов поведения. Так, Минтруд предлагает ограничивать стоимость презента или подарка на одного сотрудника в год, разовую или общую, а также считает эффективным их декларирование, пишет «ФедералПресс».

Такой документ, как ожидается, ведомство собирается распространить в ближайшее время через крупные бизнес-объединения для обратной связи.

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Источник: Известия
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