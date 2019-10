Врачи из США определили причину гибели семерых американских вейперов

Миннеаполис, 3 октября. Причиной «заболевания вейперов» могут быть ядовитые химические пары или токсичные газы от вейпа. Об этом заявил доктор медицинских наук, национальный эксперт по патологии легких Брэндон Ларсен.

Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота провели биопсию легких (прижизненное исследование тканей легких курильщиков) у заболевших странной «болезнью вейперов» и назвали предположительную причину эпидемии в США. Об этом сообщает издание The New England Journal of Medicine.

Эксперт-медик Брэндон Ларсен объяснил, что повреждения легких и смертельные случаи в различных штатах могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами от электронной сигареты.

Исследователи изучили легкие 17 пациентов, среди которых были два пациента клиники Майо и 15 заболевших из других штатов, и не обнаружили там накопления липидов (минеральных масел), которое предполагалось выявить изначально.

Все эти вейперы теперь направлены в клинику для дальнейшего исследования. Уточняется, что 71% заболевших пациентов курил вейп с жидкостями, в которых содержались масла марихуаны или конопли.

Напомним, в августе этого года в США началась настоящая эпидемия необъяснимых легочных респираторных заболеваний у вейперов. В сентябре стало известно о семи смертях курильщиков вейпа в Америке из различных штатов.

В октябре телеканал NBC News сообщил, что житель штата Небраска скончался из-за употребления вейпа. Мужчина стал 15-й жертвой этого вида курительных смесей в США.

Вейп — электронное устройство для генерации пара, которое имитирует процесс курения обычной сигареты. Принято считать, что такое явление, как «вейпинг» или парение, не наносит существенного вреда организму в отличие от табачных изделий.