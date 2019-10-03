Вашингтон, 3 октября. Россия является крупнейшей военно-воздушной державой с мобильной армией, в будущем она будет удерживать лидерство благодаря российским военно-транспортным самолетам, в частности, такому мощному, как Ил-76, пишут западные СМИ.

Американские эксперты рассказали о самом мощном российском самолете. Как считают журналисты, российские военные благодаря транспортникам могут оперативно доставлять куда угодно морскую пехоту, десант и вооружение. По данным The National Interest, основным самолетом российского транспортного флота является Ил-76. Это воздушное судно специально разрабатывали для ВДВ. Подразделения могут подготовиться к бою прямо в самолете.

Издание пишет, что в Ил-76 могут размещаться несколько боевых машин ВДВ и личный состав. Ко всему прочему, модернизированный Ил-76МД-90А оснастили более мощным планером и двигателями. Благодаря им он может брать на борт тяжелые БМД-4.

Ранее были названы причины танкового превосходства России над НАТО. Танковое превосходство России над НАТО уходит в корнями в прошлое и опирается на принципиальные различия в подходах при конструировании боевых машин в России и на Западе, считает журналист Глеб Зима.

По его словам, Россия уже имела превосходство над западными вооружениями, когда зарождавшаяся в начале прошлого века промышленность Советского Союза только пыталась организовать производство боевой техники и оружия для укрепления обороноспособности.

Автором были названы пять причин танкового превосходства России над НАТО. По словам эксперта, советские конструкторы уделяли большое внимание габаритам танков. Небольшие танки представляли очевидные плюсы: малозаметность на поле боя и трудности в прицеливании по менее габаритной цели, уменьшение размера машины несло значительную экономию материалов при ее постройке.

По словам Зимы, Т-34 «выиграл» Великую Отечественную войну благодаря тому, что знаменитый немецкий «Тигр» требовал значительно большего времени для производства, больше металла и денег. Традиции применения габаритных ограничений отечественные конструкторы сохранили и после войны.

В публикации говорится, что разработчики учитывали, что советским танкам, вероятно, придется действовать в условиях противодействия ядерному оружию противника. Именно поэтому большинство российских танков обрели «приземистую и зализанную форму». Исключением в этом случае является только новый танк Т-14 «Армата», большие размеры которого обусловлены наличием бронированной капсулы для размещения экипажа.

Вторым моментом, определяющим танковое превосходство России, по мнению Зимы, является вооружение танков и применяемые боеприпасы. Он напомнил, что машины типа основного боевого танка США M1 Abrams или флагмана армии Германии Leopard 2 оснащены орудиями с высокими баллистическими характеристикам. Однако еще с середины 1970-х годов, как уточнил эксперт, российские танки получили огромное преимущество в огневой мощи, научившись стрелять управляемыми ракетными снарядами через штатный ствол 125-миллиметрового орудия. Дальность поражения цели отечественными танками возросла до пяти тысяч метров.