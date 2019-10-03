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Бурятские хирурги достали из желудка девушки двухкилограммовый волосяной ком

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Бурятские хирурги достали из желудка девушки двухкилограммовый волосяной ком

Улан-Удэ, 3 октября. Бурятские хирурги достали из желудка пациентки волосяной ком весом в два килограмма. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии.

По данным республиканского ведомства, 19-летняя девушка поступила в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту после приема пищи, а также общую слабость. Доктора обнаружили у пациентки инородное тело — трихобезоар, занимавший практически весь просвет желудка.

Во время операции хирурги извлекли комок волос, вес которого составлял примерно два килограмма, пишет АиФ.ru.

Отмечается, что послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка выписалась в удовлетворительном состоянии. В настоящее время она придерживается специальной диеты.

Как отметил глава операционной бригады Батор Дондоков, трихобезоар может начать формироваться еще в детстве из-за привычки кусать волосы. Специалист указал на то, что основная группа риска — восьмилетние дети.

Напомним, в августе российские хирурги достали из желудка девушки гигантский волосяной ком.

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Источник: Минздрав Республики Бурятия
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