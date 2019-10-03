Москва, 3 октября. В интернете появилась новая схема мошенничества, которая эксплуатирует желание пользователей зарабатывать удаленно. О волне кибератак рассказали в «Лаборатории Касперского». Отмечается, что злоумышленники рассылают по случайным адресам предложения с удаленными вакансиями диспетчера службы такси с заработком до пяти тысяч рублей ежедневно.

В России разоблачили новую схему мошенничества с фейковыми вакансиями. Как пишет газета «Известия», ссылка, содержащаяся в письме, ведет на страницу фирмы, которая якобы набирает диспетчеров. Далее пользователю предлагается заполнить форму с указанием личных данных.

После этого он попадает в «личный кабинет», где уже якобы накоплены заказы. Мошенники просят указать номер счета, на который сразу якобы будут начислены «входные» деньги. Оформление зарплатного счета стоит 240 рублей. В итоге пользователь попадает к мошенникам и теряет деньги.

Ранее эксперты рассказали, как хакеры крадут персональные данные и деньги россиян. Письма и смс-сообщениями с вирусами — основные способы краж персональных данных и денег россиян, сообщили эксперты ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Специалист компании Positive Technologies Ярослав Бабин отметил, что фишинг является «самым надежным методом заражения личных ПК и мобильных устройств». По его словам, до 27% россиян переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам.

Злоумышленники используют фишинг для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, хакеры зачастую используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая в устройство, шифруют все данные и требуют выкуп.

Многие вирусы также попадают в мобильные устройства. По словам эксперта, во второй половине прошлого года произошел всплеск атак через смс. Так, россиянам предлагалось пройти по ссылке, а затем скачать файл. При установке выдавался запрос на использование специальных возможностей. При одобрении операции вредоносный вирус начинал действовать — крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекал коды из сообщений.

Сергей Никитин из Group-IB обратил внимание еще на одну угрозу — Android-трояны, которые зачастую используют хакеры.

«Опасность заражения связана, прежде всего, с установкой приложений из «непроверенных источников», а также с возможным отсутствием обновлений для ОС Android», — пояснил он.

Даниила Чернов из «Ростелеком-Солар» отметил, что опасность представляет практически каждое веб-приложение — оно может привести к нарушению функциональности приложения или получению мошенниками доступа к пользовательским данным.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян. Хакеры отправляют потенциальным жертвам сообщения. Клиентам сотовых операторов приходят SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком. Как писали СМИ, ссылаясь на источник в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, в сообщении мошенников также говорится, что последняя операция по карте показалась банку подозрительной. Далее предлагается позвонить по телефону подтверждения операции и назвать персональные данные. Раскрыв личную информацию, клиент теряет деньги.