Москва, 3 октября. Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто считает, что ЕС не имеет права оказывать давление на Будапешт из-за растущего энергетического сотрудничества с Москвой.

Размышлениями на тему главный дипломат Венгрии поделился в интервью «Известиям», уточнив, что официальный Будапешт совершенно не волнует, что об этом думают в Брюсселе.

«Речь идет о нашей собственной энергетической безопасности. То, как наполняется наша энергетика — это внутреннее дело Венгрии, чисто национальная компетенция», — пояснил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что все вероятные попытки Европейского союза повлиять на сотрудничество Венгрии и России в сфере энергетики неприемлемы и будут отвергнуты.

«Я не думаю, что кто-либо имеет право оказывать на нас давление, учитывая тот факт, что сейчас идет строительство трубопровода между Россией и Германией. Последняя вообще считается крупнейшим заказчиком «Газпрома» в Европе», — напомнил Петер Сийярто.

В заключении главный дипломат Венгрии добавил, что госкорпорация «Росатом» выиграла тендер на возведение новых блоков венгерской АЭС «Пакш-2», а европейская «дочка» американской компании General Electric займется поставкой турбин для той же АЭС.

«Видите, это международный проект: и американцы, и французы, и немцы, и россияне — все вовлечены. Так что я не вижу каких-либо объективных причин для давления на Венгрию», — констатировал министр.

Добавим, что в том же интервью министр иностранных дел Венгрии заявил, что обещания Киева изменить ситуацию в языковой политике, ущемляющей права нацменьшинств, не выполняются.