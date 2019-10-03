Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в московском ресторане

Москва, 3 октября. Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил небольшое рассечение брови во время драки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко, которая произошла в среду в ресторанном комплексе в центре российской столицы.

Как пишут «Известия», конфликт между спортсменами разгорелся во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. Это была их первая встреча после подписания договора на проведение поединка.

В настоящее время другие детали происшествия не приводятся.

О подписании контакта 38-летний Емельяненко сообщил в начале прошлого месяца в своем Instagram-аккаунте. На опубликованной видеозаписи боец MMA порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое со своим оппонентом. Позже он сравнил Кокляева с большим «боксерским мешком» и предложил ему привести в помощь еще 10 человек.

Изначально поводом для боя стал ролик, который 40-летний Кокляев опубликовал в социальных сетях в конце марта после конфликта Емельяненко с коллегой по цеху Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. В результате между спортсменами начался конфликт, который завершился договоренностью провести реальный поединок.