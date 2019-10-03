Москва, 3 октября. В Бостоне суд вынес приговор 69-летнему американцу Роберту Чейни, который угрожал расправой журналистам газеты The Boston Globe за то, что они критиковали президента США Дональда Трампа.

В США приговорили к тюрьме мужчину за угрозы в адрес критиковавших Трампа СМИ. Злоумышленника приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Кроме того, он выплатит 3,5 тысячи долларов штрафа и 16,5 тысячи долларов компенсации редакции издательства The Boston Globe.

Как пишет Reuters, в августе 2018 года журналисты The Boston Globe выпустили статью и призвали СМИ заявить о недопустимости нападок Трампа на либеральные издания. После этого Роберт Чейни сделал 14 телефонных звонков в редакцию. Он называл журналистов «Врагами народа», а также угрожал физической расправой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с помощью «фейковых новостей» СМИ пытаются разрушить американскую экономику.

По мнению Трампа, «фейковые СМИ» ставят своей целью не только подорвать экономику США, но и навредить ему лично. Сделать это у них не получится, подчеркнул американский президент.

«Фейковые новостные СМИ делают все, чтобы вызвать крах экономики, потому что думают, что это навредит мне и моему переизбранию. Но у них есть проблема — экономика слишком сильная, мы скоро одержим большую победу в торговле, это знают все, включая Китай», — написал он в своем Twitter.

В августе американские биржевые индексы резко снизились на фоне новостей, в которых высказывались опасения по поводу дальнейшего роста экономики США и Германии, а также торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Трамп поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что экономика по-прежнему обладает солидным запасом прочности, что подтверждается потоком новых инвестиций.

«У нас будет очень длительный период богатства и успеха», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп назвал фейк о «российском вмешательстве» величайшей аферой в истории США. Так он прокомментировал решение суда, который отклонил иск Национального комитета Демократической партии.

«Вчера в суде произошла великая победа над «российской мистификацией», величайшей политической аферой в истории нашей страны. Предательство! Надеюсь, что генпрокурор США и все, кто с ним работает, выяснят во всех деталях, что произошло. Больше мы этого не допустим!» — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что в апреле прошлого года Демократическая партия подала иск против России, Главного управления Генштаба ВС РФ, президента Crocus Group Араса Агаларова, портала WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына Трампа-младшего и ряда чиновников, приближенных к американскому лидеру.

Демократы утверждали, что Трамп якобы вступил в сговор с Россией и WikiLeaks, чтобы обнародовать письма Демпартии и обрушить рейтинг баллотирующейся в президенты Хиллари Клинтон. Однако американский суд отклонил этот иск.

Таким образом, в США вот уже второй раз опровергается предположение о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года. В конце мая Роберт Мюллер, который вел данное дело, заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора США и покидает Минюст.

Это стало результатом провала расследования о «вмешательстве России», которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Примечательно, что в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

По словам президента РФ Владимира Путина, расследование по вмешательству является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Сам Трамп тоже отрицает факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».