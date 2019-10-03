США введут пошлины на товары из Евросоюза. События дня. ФАН-ТВ

Путин поручил следить за зарплатой медработников
Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат. Такое заявление российский лидер сделал на совещании в Кремле по модернизации первичного звена здравоохранения. Президент также сообщил, что в конце октября проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам здравоохранения.
«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — уточнил президент РФ Владимир Путин.
США введут пошлины на товары из Евросоюза
С 18 октября будут введены новые торговые пошлины на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
«В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьёзный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам», — сообщили в Торговом представительстве США.
Отмечается, что большая часть пошлин затронет товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании – именно эти страны США обвиняют в «незаконных» субсидиях.
Пушку «Малка» и миномет «Тюльпан» модернизируют
Компания «Уралтрансмаш» завершает работы по модернизации самоходной пушки «Малка», признанной одной из самых мощных в мире.
«В рамках выполнения гособоронзаказа АО «Уралтрансмаш» заканчивает работы по капитальному ремонту с модернизацией самоходной пушки 2С7М «Малка» и самоходного миномета 2С4 «Тюльпан». Все работы будут исполнены в срок», — уточнили в пресс-службе «Уралвагонзавод».
Так, на пушке «Малка» заменены коробка передач, распределительные механизмы и система энергообеспечения. Самоходный миномет «Тюльпан» получит новые системы связи, приборы наблюдения, радиостанцию и вооружение.
На Украине прошли митинги
В нескольких городах Украины прошли митинги. Собравшиеся считают, что подписание «формулы Штайнмаиера» означает «капитуляцию Украины», и требуют отказаться от документа. На акции протеста в центре Киева собрались около двух тысяч человек. Митингующие скандировали «Нет капитуляции!», «Вова, выходи!» и другие лозунги. Напомним, документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных Киевом республиках.