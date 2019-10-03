США введут пошлины на товары из Евросоюза. События дня. ФАН-ТВ

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — уточнил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат. Такое заявление российский лидер сделал на совещании в Кремле по модернизации первичного звена здравоохранения. Президент также сообщил, что в конце октября проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам здравоохранения.

США введут пошлины на товары из Евросоюза

С 18 октября будут введены новые торговые пошлины на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

«В течение многих лет Европа предоставляла огромные субсидии Airbus, которые нанесли серьёзный ущерб авиакосмической промышленности США и нашим работникам», — сообщили в Торговом представительстве США.

Отмечается, что большая часть пошлин затронет товары из Франции, Германии, Испании и Великобритании – именно эти страны США обвиняют в «незаконных» субсидиях.