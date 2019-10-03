Лондон, 3 октября. Великобритания внесла поправки в закон об экспорте, касающегося санкций против России, для того, чтобы они позволили осуществлять действия, «необходимые для проведения определенных полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020». Согласно тексту закона, поправка внесена в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список Европейского союза.

Британские власти внесли поправки в санкции против России. Изменения каются продажи, импорта, поставки в Россию деталей и устройств, в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020». Такие контракты могут заключаться при условии предварительного согласования в соответствии со статьей постановления об ограничительных мерах в отношении России.

В пояснительной записке говорится, что поправки были сделаны «с целью обновить формулировки», чтобы они стали более гибкими.

В апреле 2019 года сообщалось, что испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно. Об этом сообщалось со ссылкой на представителя НПО им. С. А. Лавочкина. На предприятие возложено изготовление аппаратов для данной миссии.

«Указанные испытания завершены с положительным результатом. Переходная система отправлена в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева для проведения дальнейших работ», — подчеркнул представитель объединения.

Ранее стало известно, что переходная система ракеты-носителя «Протон-М» доставлена в НПО Лавочкина из Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева. Ударные испытания должны были подтвердить совместимость переходной системы с ракетой-носителем «Протон-М», а также системы разделения с системной моделью космического аппарата.

Российский десантный модуль миссии «ЭкзоМарс -2020», которому предстоит доставить на Марс европейский марсоход, мог быть назван «Новичок», сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я, правда, хотел назвать его «Новичком», но решил, что коллеги не поймут», — пошутил Рогозин в МГУ.

Модуль получил имя «Казачок». «ЭкзоМарс -2020» является вторым этапом российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Решение о создании миссии «ЭкзоМарс» было принято Европейским космическим агентством в декабре 2005 года. Изначально планировалось запустить миссию в 2011 году. В 2016 году европейский орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter с европейскими и российскими научными приборами стартовал к Марсу на ракете «Протон». Вместе с ним был отправлен технологический посадочный модуль Schiaparelli. Однако модуль разбился о Марс 19 октября 2016 года.

Позднее член проекта «ЭкзоМарс» Андреа Аккомаццо сообщил, что причиной крушения аппарата Schiaparelli мог стать компьютерный сбой программного обеспечения, которое должно было собирать данные с различных сенсоров, сообщала «Газета.ру». Двигатели, которые должны были в течение 30 секунд тормозить модуль до приземления, после трех секунд работы были выключены, потому что компьютер аппарата решил, что он был уже почти на поверхности Красной планеты.

Ранее Рогозин сообщил, что посадка европейского марсохода проекта «ЭкзоМарс-2020» произойдет 19 марта 2021 года. Старт миссии должен состояться 25 июля 2020 года. Посадку модуля на Красную планету проведет российский десантный модуль.