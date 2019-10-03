Трамп добивался помощи по делу Мюллера от новых премьеров Британии и Австралии

Вашингтон, 3 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп минувшим летом просил помощи по делю Мюллера у новых глав правительства Британии и Австралии.

Как сообщает телеканал CNN, тема скандального расследования специального прокурора США о якобы «вмешательстве России» прозвучала в телефонных разговорах американского президента с Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном.

При этом, как подчеркивает телекомпания, до этого Трамп как будто интересовался у своих помощников, могли ли Лондон и Канберра быть к причастны к началу расследования Роберта Мюллера.

Кроме того, американский лидер якобы дал понять членам своей администрации, что он считает возможным привлечь новых премьеров двух государств к сотрудничеству с министром юстиции США.

«В то же время в разговорах Трамп подвергал критике бывших премьер Британии и Австралии Терезу Мэй и Малколма Тернбулла, которые, по его словам, способствовали тому, что расследование Мюллера приобрело столь серьезный масштаб», — уточняет СМИ.

Напомним, что после победы на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа Вашингтон бездоказательно обвинил Россию во «вмешательстве». Москва неоднократно опровергала эти обвинения, указывая на отсутствие подтверждений.

Роберт Мюллер провел бессмысленное расследование, которое длилось два года и обошлось американским налогоплательщикам в сумму, превышающую 30 миллионов долларов.

В апреле Мюллер представил доклад, в котором признал, что подозрения о связи Трампа с Москвой подтвердить не удалось. По итогам провального расследования не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.