СМИ сообщили о планах Минфина выдать более 1 трлн рублей международных займов

Москва, 3 октября. Министерство финансов РФ собирается выдать более 1 трлн рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в течение следующих трех лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Согласно проекту, средства будут направлены для завершения совместных с Россией партнерских проектов и финансирования покупателей отечественной продукции. По данным издания, РФ параллельно вернет себе в 2020-2022 годах примерно 370 млрд рублей (5,4 млрд долларов) от выданных ранее кредитов.

Кроме того, как уточняет газета, российская сторона намерена привлечь 700 млн долларов в виде прямых кредитов от правительств или различных учреждений из других государств. Отмечается, что главным образом РФ будет занимать при помощи размещения облигаций на международных площадках.

Напомним, в конце лета текущего года СМИ назвали самых крупных должников Москвы. Оказалось, что больше всего России должны: Белоруссия — 7,55 млрд долларов, Украина — 3,7 млрд долларов и Венесуэла — 3,15 млрд долларов. Как отмечал руководитель фонда экономических исследований Михаил Хазин, выдача кредитов Минску выгодна обеим сторонам, потому что РФ отдает средства своим предприятиям, а Белоруссия получает оборудование, которое направляет на возведение атомной станции. При этом специалист отмечал, что самым проблемным заемщиком является Украина, сообщал телеканал «360».