Сбербанк приступил к проверке из-за утечки данных клиентов

Москва, 3 октября. Сбербанк сообщил о возможной утечке личных данных минимум 200 клиентов, на данном этапе финансово-кредитная организация проводит служебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Как подчеркнули в банковской организации, об утечке персональной информации по кредитным картам стало известно в прошедшую среду, 2 октября. Главной причиной произошедшего, по предварительным данным, считаются умышленные действия одного из сотрудников, следует из сообщения.

«Внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети», — говорится в пресс-релизе.

В учреждении указали на то, что украденные данные никак не угрожают сохранности денежных средств клиентов. О результатах расследования в банке пообещали сообщить, пишет «Газета Кемерова».

Как сообщал накануне НСН, в Сети оказались данные 60 миллионов кредитных карт, выпущенных Сбербанком. Злоумышленники предлагали выкупить базу на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) назвала провокацией сообщения Comparitech об утечке личных данных 20 млн граждан РФ.