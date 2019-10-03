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Районы двух поселков ЛНР попали под обстрелы со стороны ВСУ

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Районы двух поселков ЛНР попали под обстрелы со стороны ВСУ

Луганск, 3 октября. В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики рассказали о двух обстрелах территории ЛНР с позиций украинских военных.

Как сообщает Луганскинформцентр, ссылаясь на представителя народной милиции ЛНР, обстрелам накануне со стороны вооруженные сил Украины подверглись районы Славяносербска и Первомайска.

«Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов», — уточнили в оборонном ведомстве республики.

Как напоминает RT, на минской встрече в середине июля участники переговоров объявили, что в Донбассе начинает действовать режим прекращения огня, который украинские военные нарушили менее чем через сутки.

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Источник: Луганскинформцентр
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