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Укрытия для вертолетов ВКС РФ на базе «Хмеймим» в Сирии будут готовы к ноябрю

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Укрытия для вертолетов ВКС РФ на базе «Хмеймим» в Сирии будут готовы к ноябрю

Дамаск, 3 октября. Сборные металлические укрытия для вертолетов на российской авиационной базе «Хмеймим» в провинции Латакия будут готовы к следующему месяцу, все работы идут по графику. Об этом рассказал представителям СМИ начальник проекта Главного военно-строительного управления по специальным объектам Михаил Мусаев.

«В рамках государственного контракта на территории авиабазы «Хмеймим» готовим укрытия для размещения вертолетов Вооруженных сил (ВС РФ)», — отметил он.

По его словам, в строительстве задействованы отечественные и сирийские специалисты. Мусаев уточнил, что срок сдачи состоится в последнем месяце осени текущего года. Он также обратил внимание, что данные конструкции для боевых воздушных машин создаются по аналогии с предыдущими объектами, предназначенными для истребителей.

Кроме того, в рамках государственного контракта на базе «Хмеймим» предусмотрено возведение двух дорог, а также ремонт одной уже существующей, сообщает РИА Новости.

Параллельно на аэродроме в Хмеймиме идет реконструкция одной из взлетно-посадочных полос (ВПП), рассказал журналистам офицер штаба материально-технического обеспечения группировки войск на авиационной базе Игорь Олерский.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти занимаются вопросами политического урегулирования, восстановления инфраструктуры и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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