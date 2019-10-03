В России может быть создана новая льготная категория граждан

Москва, 3 октября. В Государственной думе предложили ввести в России новую категорию льготников – «жертвы перестройки», которым будут полагаться определенные социальные выплаты.

Как сообщает RT, с таким предложением выступил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по образованию и науке Борис Чернышов. Свои мысли на эту тему депутат изложил в письме на имя министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

«Перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени пострадали те граждане, которым в эти годы было 25–45 лет», — отметил в письме парламентарий.

Чернышов напомнил, что реформы Михаила Горбачева привели к тому, что в стране резко снизилась рождаемость, возросла смертность, а большая часть граждан оказалась за порогом бедности.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — считает депутат.

Правда, Борис Чернышов в письме на имя Максима Топилина не стал уточнять, какие именно меры социальной поддержки могут быть предложены потенциальным «жертвам перестройки».

Как напоминает «Газета.ru», четыре года назад в дни тридцатилетия начала перестройки ВЦИОМ поинтересовался у граждан, принесли ли им коренные преобразования свободу, права и счастье.

Большинство россиян на тот момент посчитали, что хотя перестройка дала гражданам страны права и свободы, она не сделала людей счастливее. Так 53% граждан ответили, что были счастливее до начала перестройки.