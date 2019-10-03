Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

В России может быть создана новая льготная категория граждан

48
0 Оставить комментарий

В России может быть создана новая льготная категория граждан

Москва, 3 октября. В Государственной думе предложили ввести в России новую категорию льготников – «жертвы перестройки», которым будут полагаться определенные социальные выплаты.

Как сообщает RT, с таким предложением выступил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по образованию и науке Борис Чернышов. Свои мысли на эту тему депутат изложил в письме на имя министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

«Перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени пострадали те граждане, которым в эти годы было 25–45 лет», — отметил в письме парламентарий.

Чернышов напомнил, что реформы Михаила Горбачева привели к тому, что в стране резко снизилась рождаемость, возросла смертность, а большая часть граждан оказалась за порогом бедности.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — считает депутат.

Правда, Борис Чернышов в письме на имя Максима Топилина не стал уточнять, какие именно меры социальной поддержки могут быть предложены потенциальным «жертвам перестройки».

Как напоминает «Газета.ru», четыре года назад в дни тридцатилетия начала перестройки ВЦИОМ поинтересовался у граждан, принесли ли им коренные преобразования свободу, права и счастье. 

В России может быть создана новая льготная категория граждан

Большинство россиян на тот момент посчитали, что хотя перестройка дала гражданам страны права и свободы, она не сделала людей счастливее. Так 53% граждан ответили, что были счастливее до начала перестройки.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров