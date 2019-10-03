Ученые нашли причину возникновения рака крови

Москва, 3 октября. Американские ученые установили причину возникновения острого миелоидного лейкоза.

В ходе исследований ученые из американской лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (штат Нью-Йорк) пришли к выводу, что причиной возникновения острого миелоидного лейкоза могут выступать мутации дефектных клеток. Патологические изменения в генах IDH2 и SRSF2 не дают клеткам костного мозга трансформироваться в эритроциты и лейкоциты, необходимые в борьбе со злокачественными новообразованиями.

Как пишут «Известия», ранее специалисты считали, что эти гены могут влиять лишь на симптомы рака, но исследования показали, что их мутации выступают причиной возникновения онкологии.

В данный момент ученые разрабатывают способы противодействия развитию острого миелоидного лейкоза. Они считают, что блокирование работы этих генов может привести к положительным результатам.

Острый миелоидный лейкоз — одно из самых опасных и скоротечных онкологических заболеваний, при котором происходит быстрое размножение белых кровяных клеток. Без экстренного лечения пациент может умереть в течение нескольких недель.