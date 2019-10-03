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Ученые нашли причину возникновения рака крови

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Ученые нашли причину возникновения рака крови

Москва, 3 октября. Американские ученые установили причину возникновения острого миелоидного лейкоза.

В ходе исследований ученые из американской лаборатории в Колд-Спринг-Харбор (штат Нью-Йорк) пришли к выводу, что причиной возникновения острого миелоидного лейкоза могут выступать мутации дефектных клеток. Патологические изменения в генах IDH2 и SRSF2 не дают клеткам костного мозга трансформироваться в эритроциты и лейкоциты, необходимые в борьбе со злокачественными новообразованиями.

Ученые нашли причину возникновения рака крови

Как пишут «Известия», ранее специалисты считали, что эти гены могут влиять лишь на симптомы рака, но исследования показали, что их мутации выступают причиной возникновения онкологии.

В данный момент ученые разрабатывают способы противодействия развитию острого миелоидного лейкоза. Они считают, что блокирование работы этих генов может привести к положительным результатам.

Острый миелоидный лейкоз — одно из самых опасных и скоротечных онкологических заболеваний, при котором происходит быстрое размножение белых кровяных клеток. Без экстренного лечения пациент может умереть в течение нескольких недель.

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Источник: «Известия»
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