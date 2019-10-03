Иномарка врезалась в грузовой поезд в Красноярском крае, водитель погиб

Красноярск, 3 октября. Водитель Mitsubishi выехал на закрытый переезд в Красноярском крае, после чего машина попала под грузовой поезд.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел ночью в четверг в поселке Новохайский Богучанского района.

«Водитель, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, выехал на запрещающий сигнал светофора, регулирующего движение на железнодорожном переезде и допустил столкновение с составом, состоящим из 11 грузовых вагонов», — рассказали в ведомстве.

В результате аварии мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил множественные травмы. Он скончался в автомобиле «скорой помощи» по пути в больницу.