Череп арктического единорога обнаружили в России

Москва, 3 октября. Редкий череп арктического единорога обнаружили ученые на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Останки кита-нарвала, а это животное отличается огромным рогом на лбу, нашли сотрудники национального парка «Русская Арктика». Отмечается, что у найденной особи рог достигал роста человека и веса более 20 килограммов.

«Мы совершали дальний рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры. Уже собираясь возвращаться обратно на базу, как заметили крупный предмет, лежащий у воды», — рассказала специалист нацпарка Дарья Антуфьева.

«Им оказался череп нарвала с зубом, в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу», — добавила эксперт.

После изучения останков они будут переданы музею «Русская Арктика» в Архангельске. По словам сотрудников национального парка, такая находка — редкость, так как эти киты чаще всего умирают в воде, и их тела тонут.

Как напоминает «Газета.ru», австралийские ученые смогли пролить свет на вопрос происхождения жизни на планете. Изучая австралийские строматолиты, или окаменелые микробные структуры, исследователи из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили органическое вещество, возраст которого составляет 3,5 млрд лет.

Оно является останками древнейших бактерий, которые были первыми живыми существами на Земле. Предположения о том, что в строматолитах могут содержаться остатки древнейших существ, выдвигались и раньше, однако до сегодняшнего дня не было никаких доказательств.