Будапешт, 3 октября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обещания Киева изменить ситуацию в языковой политике, ущемляющей права нацменьшинств, не выполняются.

Москва и Будапешт неоднократно осуждали Киев за однобокую языковую политику. Ранее на Украине были приняты законы об образовании и государственном языке, не позволяющие нацменьшинствам в полной мере использовать родные языки. По словам Сийярто, которые приводят «Известия», новое украинское правительство использует новый подход в этом вопросе, но до сих пор не отметилось никакими конкретными действиями.

«Подход нового правительства Украины полностью отличается от того, что был при прежнем правительстве. Но нам хотелось бы видеть конкретные действия. Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала», — отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Общаясь с журналистами издания, министр также указал на растущее сотрудничество Венгрии и России в области энергетики. Он подчеркнул, что Брюссель не имеет права решать, чей газ покупать Будапешту, поскольку это внутреннее дело страны.

Сийярто заявил, что из-за антироссийских санкций Венгрия несет многомиллиардные убытки, тогда как Франция и Германия наращивают товарооборот с Россией. Глава МИД Венгрии пообещал также приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.