Стало известно, как россияне могут сэкономить на оплате отопления

Москва, 3 октября. Эксперты отрасли ЖКХ рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Так, заместитель директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех в интервью РИА Новости заявил, что самый эффективный способ экономии — установка индивидуального счетчика тепла.

«Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла», — пояснил эксперт.

Впрочем, как считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, любые счетчики будут бесполезны, если в жилом доме постоянно распахнуты или выбиты окна, или текут трубы.

«Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать тепловых потерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электрической энергии», — уточнил Павел Сигал.

Как напоминает «Газета.ru», еще в августе депутат Государственной думы Василий Власов предложил включать отопление летом, когда температура воздуха опускается ниже нормы. Парламентарий написал соответствующее обращение на имя министра ЖКХ РФ Владимира Якушева. Депутат сообщил, что нынешним летом он получил множество жалоб от граждан по поводу похолодания в их квартирах.

Кроме того, в июне стало известно, что изменить нормы по оплате отопления планируют с 2020-го года в России. Ставка будет выбираться в зависимости от этажности, в связи с чем увеличатся расходы для жителей нижних этажей. По словам члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, больше всего за отопление со следующего года станут платить жильцы квартир, расположенных на этажах с первого по четвертый.