Автомобилям на газу могут разрешить бесплатный проезд по платным трассам в РФ

Москва, 3 октября. Российское газовое общество (РГО) добивается разрешения на бесплатный проезд по платным трассам для автомобилей на газу.

РГО занимается подготовкой поправок в российское законодательство, предусматривающих право бесплатного проезда по платным автодорогам для машин на газомоторном топливе, сообщают «Известия». Большегрузные автомобили на газу, согласно инициативе, могут быть освобождены и от платы за пользование федеральными трассами.

Еще одно предложение РГО состоит в том, чтобы сдавать в аренду без проведения торгов земельные участки под строительство газомоторных заправочных станций и объектов по производству сжиженного газа.

«По мнений компаний и отраслевых экспертов, такой пакет изменений в законодательную базу позволит дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры газомоторной отрасли», — заявил президент РГО Павел Завальный.

В мае нынешнего года для жителей Сахалинской области было введено возмещение 70% затрат на переоснащение автомобилей газовым оборудованием. Кроме того, автолюбители региона, использующие газомоторное топливо, имеют право на скидку в 50% по транспортному налогу.

Как пишет RT, к 2020 году в Ростове-на-Дону на газомоторное топливо планируется перевести автобусы, коммунальные и сельскохозяйственные машины.