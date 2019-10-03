Данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе, пишут СМИ

Москва, 3 октября. В открытом доступе оказались персональные данные более 60 миллионов россиян – клиентов Сбербанка, сообщает сегодня газета «Коммерсантъ».

Об этом издание информирует своих читателей, ссылаясь на данные, которые предоставил основатель специализирующейся на защите от утечки персональных данных компании DeviceLock Ашот Оганесян.

По его данным, в Интернет на один из заблокированных властями сайт база данных, в которой, кроме персональных данных, содержится подробная финансовая информация, была выгружена еще в августе.

«Заявленный продавцом объем информации — 60 миллионов строк может свидетельствовать о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка», — предполагает издание.

В свою очередь в Сбербанке изданию сообщили, что указанный объем похищенных данных просто-напросто невозможен, так как «общий объем активных кредитных карт в несколько раз меньше».

Кроме того, похищенная информация не позволит злоумышленникам списать денежные средства с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается смс-паролем.

Как напоминает «Газета.ru», в конце сентября стало известно о том, что Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже машин. По имеющимся данным, финансово-кредитное учреждение ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им примкнуть к проекту. Маркетплейс должен консолидировать ведущих участников. Отмечается, что на сайте будут продавать как новые, так и подержанные транспортные средства.