Семь человек стали жертвами крушения бомбардировщика времен Второй мировой в США

Вашингтон, 3 октября. По меньшей мере семь человек погибли в США в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны.

Авиакатастрофа произошла в среду в аэропорту Брэдли (штат Коннектикут). По словам комиссара полиции штата Джеймса Ровелла, на борту бомбардировщика B-17 находились 13 человек, в том числе 10 пассажиров. В здании аэроузла, в которое врезался самолет, находился сотрудник аэропорта. По данным NBC, погибли по меньшей мере семь человек, еще шестеро пострадавших госпитализированы, состояние троих оценивается как критическое.

Бомбардировщик времен Второй мировой войны совершал демонстративный полет, через девять минут после взлета экипаж сообщил о проблемах с набором высоты. Пилоты попытались совершить посадку, но потеряли контроль над самолетом. B-17 врезался в подсобное здание аэропорта, после чего загорелся.

Бомбардировщик B-17 был разработан в 30-е годы прошлого века компанией Boeing и использовался на всех фронтах Второй мировой. В общей сложности было построено немногим менее 13 тысяч самолетов разных модификаций, их эксплуатация продолжалась до 1945 года.