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Власти США намерены брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов

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Власти США намерены брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов

Вашингтон, 3 октября. Американские власти намерены начать сбор образцов ДНК у нелегальных мигрантов для внесения их в специальную базу данных о преступниках.

Информацию об этом распространила газета The New York Times, ссылаясь на неназванный источник в американском министерстве внутренней безопасности, по данным которого, новая мера может распространиться примерно на 40 тысяч человек.

«Таким образом, будет значительно расширена база данных, контролируемая ФБР. Ранее в ней содержались лишь данные о людях, которым как минимум были предъявлены официальные обвинения в совершении преступлений», — уточняет издание.

К слову, эксперты считают, что в случае введения новой инициативы, процедуре сбора образцов ДНК будут подвергаться, в том числе, дети, а также те, кто просит убежище на законных основаниях.

«Если нормативный акт будет введен в действие, его почти наверняка оспорят неправительственные организации и общественные активисты, выступающие в поддержку прав мигрантов», — резюмируют журналисты NYT.

Как напоминает «Газета.ru», в августе ФСБ впервые за 20 лет назвала число трудовых мигрантов, приехавших работать в Россию.  Оказалось, что всего с начала 2019 года на заработки в РФ приехали более двух миллионов иностранцев. 

Власти США намерены брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов

Всего же на территорию нашего государства за первые шесть месяцев текущего года приехали 15 миллионов граждан других стран, 2,4 млн из которых указали в качестве цели своей поездки работу.

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Источник: РИА Новости
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