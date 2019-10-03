Британский МИД положительно оценил подписание «формулы Штайнмайера»

Лондон, 3 октября. МИД Великобритании положительно оценил подписание «формулы Штайнмайера» как один из шагов к прекращению гражданской войны на Украине.

В заявлении, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства, говорится, что подписание «формулы Штайнмайера» «открывает путь к предоставлению самоуправляемого статуса» регионам на востоке Украины после проведения там местных выборов. МИД Великобритании отмечает, что Лондон приветствует этот шаг, а также стремление Киева и Москвы к достижению мира в Донбассе.

«Великобритания разделяет мнение правительства Украины о том, что выборы на востоке страны могут состояться только при соответствующих условиях», — заявил замглавы МИД Британии Кристофер Пинчер.

Дипломат отметил, что речь идет об условиях, включающих «всеобъемлющее перемирие, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей и журналистов» в регионы Донбасса.

«Формула Штайнмайера» была подписана 1 октября всеми представителями контактной группы по урегулированию братоубийственного конфликта в Донбассе. Документ определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донецкой и Луганской областей. Особый порядок будет введен в регионе на постоянной основе после проведения выборов, результаты которых должны быть признаны ОБСЕ.

«Формула» получила свое название по имени предложившего ее президента Германии, бывшего руководителя МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти на Украине в результате госпереворота. По оценкам ООН, жертвами конфликта, продолжающегося по сей день, стали около 13 тысяч человек. Достигнутые ранее соглашения о перемирии в регионе регулярно нарушаются боевиками украинских вооруженных подразделений, обстреливающими позиции защитников Донбасса и кварталы, где проживают мирные граждане.