Бывший и.о. генпрокурора Украины рассказал об увольнении Шокина по просьбе Байдена

Киев, 3 октября. Бывший и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук рассказал, что экс-глава Украины Порошенко уволил генерального прокурора Виктора Шокина по просьбе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

По словам Севрука, Порошенко уволил Шокина сразу после визита на Украину Байдена в декабре 2015 года. Ранее генеральный прокурор инициировал антикоррупционное расследование в отношении руководства компании Burisma, где работал сын американского вице-президента Хантер Байден.

«Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генпрокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация», — рассказал Севрук.

Он добавил, что после увольнения Шокина США предоставили Украине финансовую помощь в размере одного миллиарда долларов. Севрук подчеркнул, что расследование против Burisma не касалось Хантера Байдена, однако были опасения, что оно затронет сына бывшего вице-президента.

Шокин покинул свой пост в марте 2016 года, после чего Севрук в течение нескольких месяцев исполнял обязанности генерального прокурора.

Расследование в отношении компании Burisma на Украине активно обсуждается на фоне скандала с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп в ходе общения с Зеленским принуждал того инициировать проведение расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Позднее была опубликована стенограмма переговоров глав государств, опровергающая эти слухи. Тем не менее, представители Демократической партии США запустили процедуру импичмента главы Белого дома, обвиняя Трампа в попытке устранения Джозефа Байдена как потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года.

Американский Минюст не нашел в содержании разговора Трампа и Зеленского нарушений законодательства и оснований для дальнейшего расследования.

Как пишет «Газета.ру», Дональд Трамп сравнил процедуру импичмента с попыткой государственного переворота.